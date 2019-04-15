شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "رائع" للمخرجة "كلوديا نونيس" بمهرجان الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض اليوم الاثنين ضمن فعاليات الدورة الـ 21 لمهرجان الإسماعيلية السينمائى الفيلم البرازيلي "رائع"، للمخرجة "كلوديا نونيس" وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائى "رامي المتولى".

وتدور أحداث الفيلم حول سبيليندور وهو المكان الذي بني فيه سجن كرينكال الإصلاحي، خاص بالسكان اﻷصليين ، تم بناؤه داخل أراضيهم ، أثناء فترة حكم الديكتاتورية العسكرية البرازيلية (1964-1985)

وقد تعرض فيه الهنود للسجن والتعذيب، خاصة القادة الذين كانوا يقاتلون من أجل أراضيهم، كما حظر الجيش ممارسة الثقافة الأصلية وطقوس الأجداد، هذه الحقائق لم تكن معروفة حتى كشف التحقيق الذي أجرته لجنة الحقيقة البرازيلية،عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ارتكبتها الديكتاتورية البرازيلية.

وقالت مخرجة الفيلم "كلوديا نونيس" إن الفيلم ناقش قضية لم يكن يعرف أحدا بها نهائيا وما حدث ضد الهنود، وهذا كان السبب الرئيسي الذي دفعها لصناعة الفيلم.

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وأضافت "المحزن في قصة الفيلم أنه تم نسيان كل شئ ونسيان جهود التحقيقات ومن هم في الحكم حاليا يرفضون فكرة وجود هذه المجموعات، إضافة إلي أن الحكومة الحالية مازالت تنظر إلي الهنود علي أنهم مجموعات بدائية" .





وعقدت الورشة نقاشاً حول الفيلم ومادار من مشاكل في البرازيل عقب صدور الفيلم خاصة لمناقشته قضية عنصرية.