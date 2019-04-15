شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: السياسيون اللبنانيون عباقرة بتدمير الاقتصاد وليس تعميره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد النجم اللبنانى راغب علامة، نقده للأوضاع السياسية والأزمات المالية فى وطنه لبنان، حيث قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "الطقم الطائفى السياسى اللبنانى هو المسئول عن الأزمة المالية فى البلد والآتى الأعظم.. هم خربوها ولن يستطيعوا إصلاحها".

وأضاف راغب علامة، فى انتقاده للسياسيين اللبنانيين بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية فى بلاده، "هم عباقرة بتدمير الاقتصاد وليس بتعميره، الشعب مش مسئول عن الدمار ولا يمكنكم مد يديكم الى جيوب المواطنين التى أصبحت فارغة وليست كحساباتكم المتخمة بالمال فى البنوك".



تدوينة راغب علامة

Advertisements

ويذكر أن المطرب اللبنانى راغب علامة، سبق وعلق، فى يناير الماضى، على الوضع المالى اللبنانى، واصفًا إياه بالمخيف، وأضاف "الأيادى التى تدير الوضع السياسى والاقتصادى فى لبنان تعيش على حساب شعب مسكين غير قادر على إعالة أهله".

وقال راغب علامة – حينها - "اسمع تقارير سلبية ومخيفة عن الوضع المالى اللبنانى، نحن بين أيادى غير أمينة ولا تؤتمن على مستقبل أولادنا، الأيادى التى تدير الوضع السياسى والإقتصادى فى لبنان تعيش على حساب شعب مسكين غير قادر على إعالة أهله، 100ملياردولار دين علينا وليس على طبقة سياسية أكلت الأخضر واليابس ولا تزال لا تهتم".