شكرا لقرائتكم خبر عن Game Of Thrones.. لماذا تصدرت Daenerys وSansa وCersei وBran تريندات "تويتر"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا زالت أحداث الـ season 8 للمسلسل الفانتازى العالمى Game Of Thrones تتصدر تريندات موقع التغريدات "تويتر" وبعدما تصدر هاشتاج Game Of Thrones قائمة التريندات، جاءت أربع شخصيات ظهرت فى الحلقة الأولى من المسلسل لتتصدر القائمة، وهم: Daenerys وSansa وCersei وBran.



Game Of Thrones

ما جعل شخصية Cersei التى تقوم بتجسيدها الممثلة لينا هيدى، هو أن عشاق المسلسل العالمى، قاموا باقتباس جمل لها من الحلقة الأولى، مثل مقولتها: "إذا كنت تريد عاهرة فيمكنك شراؤها، أما إذا كنت تريد ملكة، فعليك أن تكسب ثقتها"، وكذلك تعبيرها عن غضبها لعدم قيام "أيرون جراجيوى" بإحضار "الفيلة" ضمن الجيش الذى أعده لها.



Cersei game of thrones season 8

أما Sansa والتى تقوم بتجسيد شخصيتها فى مسلسل Game Of Thrones فهى الممثلة صوفى ترنر، فقد تصدرت "تويتر" لعدة أسباب، من رغبة البعض فى أن يراها على ظهر أحد التنانين، مثلما ظهر جون سنو، بالإضافة إلى مشهد النظرات المتبادلة بين سانسا ودينيريس تاجريان، عقب عودة جون سنو إلى وينترفيل، وأثناء عناقه لها باعتبارها شقيقته فى التربية، وكذلك سؤالها لـ"جون سنو" عما إذا كان قد تنازل عن ملكه لـ"دينيريس تاجريان" من أجل وينترفيل أم من أجل حبه لها؟.



Game Of Thrones Sansa

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أما عن شخصية Daenerys، والتى تجسدها الممثلة إيميليا كلارك فى المسلسل، فقد تصدرت تريندات "تويتر"، فأيضًا لعدة أسباب، من إجابتها على سؤال Sansa عما تأكله التنانين، لترد عليها Daenerys: أى شيء تريده. وهو ما يعد بمثابة تهديد من Daenerys إلى Sansa.



Jon kisses daenerys Game Of Thrones

كما تصدرت Daenerys قائمة تفضيلات المشاهدين لأفضل الشخصيات فى الحلقة الأولى من الموسم الثامن والأخير لمسلسل Game Of Thrones، بالإضافة إلى مشهد تقبيل جون سنو إلى Daenerys ونظرة أحد التنانين له، بالإضافة أيضًا إلى معرفة جون سنو بأن Daenerys هى عمته، وأن الوريث الشرعى للملك.



Daenerys



Jaime Lannister Bran Stark game of thrones

أما عن شخصية Bran، والذى يجسد شخصيته الممثل إسحاق هيمبستيد رايت، فقد تصدر تريندات "تويتر" لكثرة إعجاب المشاهدين بالمشهد الختامى الذى جمع بينه وبين جيمى لانيستر، وما قاله قبل هذا المشهد، عندما تم سؤاله عن سبب مكوثه أمام بوابة قلعة وينترفيل، فأجاب: أنتظر صديقا قديما. وبعد دقائق من هذه الإجابة، ظهر Jaime Lannister، وهو المشهد الذى يلقى بظلاله على أحداث الموسم الأول من المسلسل العالمى.