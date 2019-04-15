محمد إمام ينشر البوستر الرسمي لـ"هوجان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد إمام، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة البوستر الدعائي لمسلسله الجديد "هوجان"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.

تصدر البوستر عددًا من النجوم بينهم الفنان صلاح عبدالله، رياض الخولي، أوس أوس، ميرنا نور الدين. وعلق إمام على البوستر: "توكلنا على الله مسلسل هوجان".

"هوجان" إنتاج شركة سينرجي، بطولة محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، رياض الخولي، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عارفة عبد الرسول، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد. وهو من تأليف محمد العزب، وإخراج شيرين عادل.​

