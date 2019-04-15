شاهدوا لمن قالت ميريام كلينك يا حبيبي ضلك نغنشني!

كتب امير فتحي في الاثنين 15 أبريل 2019 03:55 مساءً - اعتادت العارضة ​ميريام كلينك​ على مشاركة متابعيها في مواقع التواصل الاجتماعي بأفكارها وروتين حياتها اليومي حتى أنها تحب أن تتسلى فتطلق بين الحين والآخر أغنيات خفيفة نذكر منها “انسى حنان” ردت فيها على ​حمدي السعودي​ الذي اشتهر بـلقب”أسير الأحزان”، ثم قامت أمس بطرح أغنية على صفحتها الخاصة عنوانها فوّشني بحبك، ويقول مطلعها :

فوشني بحبك فوشني ..يا حبيبي ريتك تقبشني

أنا عالقسوة ما معودة ..يا حبيبي ضلك نغنشني

الحنونة أملاك خاصة..وانتا ما خصك فيها

Advertisements

إذا بتطلّع فيها ..بحرق ضيعة وما فيها”

إشارة إلى أن لحن الأغنية جاء من النوع الراقص أي “الدبكة” وأطلت ميريام على متابعيها ب”باروكة” سوداء قصيرة، وصورت الأغنية من منزلها.