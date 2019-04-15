اليوجا.. بطل احتفال شجرة محمد صلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بطريقة غريبة وغير معتادة، بعد تسجيله الهدف الثاني الصاروخي لفريقه في مرمى فريق تشيلسي بالدوري الإنجليزي، في المباراة التي انتهت بفوز “الريدز” بهدفين مقابل لا شيء.

صلاح قال عن في تصريحات عبر شبكة “سكاي سبورتس”: لم أفكر، أنا فقط أشعر، عادة ما أسدد بوجه قدمي الداخلي، لكن بسبب بعد المسافة سددت بقوة بوجه قدمي الخارجي، لقد كنت محظوظا عندما سكنت الكرة الشباك بهذه الطريقة.

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وعن طريقة احتفاله بالهدف باتخاذ وضعية “الشجرة”، قال صلاح: رجل يوجا، أمارس اليوجا، وفكرت في أن أحتفل بهذه الطريقة.

وضعية “فريكساسانا”، وهي كلمة هندية معناها “وضعية الشجرة”، تعد واحدة من الحركات الأساسية في تمارين اليوجا، وتساعد في تحسين توازن الجسم وتعزيز التركيز، وتقوية عضلات القدم والساق والفخذ والعمود الفقري، وإطالة عضلات الفخذ والصدر والأكتاف، ومعالجة القدم المسطحة.

صلاح رفع رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 19 هدفا، متساويا مع سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي في سباق هداف البطولة.. كما فاز بلقب أفضل لاعب في مباراة ليفربول وتشيلسي، التي وضعت فريقه صدارة الدوري.