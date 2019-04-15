غداً.. حماقي لأول مرة يحيي حفل غنائي في جامعة القاهرة

يستعد الفنان محمد حماقي، لإحياء حفلاً غنائياً للمرة الاولى على أرض جامعة القاهرة، وذلك بعد حفله الناجح الذي أحياه يوم السبت الماضي في جامعة بدر بمدينة العاشر من رمضان.
يقام الحفل غداً الثلاثاء، الموافق 16 إبريل، ولم يصدر رسمياً أيتذاكر أو دعوات خاصة للحضور، فهي مفتوحة أمام طلاب جامعة القاهرة.
يذكر أن حماقي عاد بقوة إلى حفلاته الغنائية بعد فنرة إنقطاع بسبب العملية الجراحية التي أجراها في قدمه والتي كانت
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