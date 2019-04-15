الليلة.. هشام ماجد وشيكو ضيفا "صاحبة السعادة"

يحل كل من الفنان هشام ماجد والفنان شيكو، ضيفين على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، وذلك مساء اليوم الاثنين، عبر

قناة dmc.

من المقرر أن يكشف الثنائي خلال الحلقة عن آخر أعمالهما الجديدة، كما يتحدثان عن مواقف

كوميدية حدثت معهما من قبل الجمهور، ويكشفان أيضًا عن رحلة دخولهما المجال الفني.

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" يذاع يومي الاثنين والثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً وذلك على قناة dmc.