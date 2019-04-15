غدًا.. "إكرام الحلم دفنه" على مسرح تياترو آفاق

يستضيف مسرح تياترو آفاق للفنون والثقافة، غدًا الثلاثاء، أبطال مسرحية "إكرام الحلم دفنه"، لتقديم عرضهم المسرحي المميز، ضمن فعاليات مهرجان آفاق الدورة السادسة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.
يشار إلى أن أحداث المسرحية هي مزج بين
يشار إلي أن مسرحية "إكرام الحلم دفنه"، مأخوذة من مسرحية "فوتوشوب"، للمؤلف محمد خليفة، والعرض من إعداد وإخراج محمد سامي.
يذكر أن الدورة السادسة من مهرجان آفاق باسم الراحل سمير خفاجى، مؤسس المهرجان هشام السنباطي، المدير التنفيذى د. سالى سليمان، رئيس المهرجان خالد جلال، رئيس الشرفى جلال الشرقاوى.
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