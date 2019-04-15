بالصور.. "قربان النهر" يثير الجدل في مسرح الجنوب

أثار العرض المسرحى الجنوب سودانى "قربان النهر"، الذى عرض في ختام فعاليات اليوم الثالث من المهرجان المسرحى الرابع لشباب الجنوب، برئاسة الكاتب الصحفى هيثم الهوارى، جدلًا كبيرًا خلال الندوة النقدية التى أقيمت للعرض المسرحى، التى أدارها الناقد سلامة إمام، وقال أعضاء الفرقة إنهم أنتجوا العرض لتقديمه خصيصًا للمشاركة في المهرجان، وأشادت د. عايدة علام، أستاذ المسرح، بتوظيف الإضاءة والملابس والديكور بصورة جيدة، وهي الحال نفسها للناقدة مروة الجبالى، التى أثنت أيضًا على إيقاع العرض

والتشكيلات الحركية، لكن يعيبه طول الجمل الحوارية.

فيما علق الناقد المسرحي محمد بهجت على أن العرض يعبر عن انقسام السودان سياسيًا، وهو ما كان مميزًا في هذا التوقيت.

أما المخرج إميل شوقى، فأشاد بأن أداء الفرقة الحركي عوّض غياب الديكور، وهو ما اعتبره مغامرة ناجحة، واتفق معه الكاتب بكرى عبدالحميد، قائلًا إن استخدام النص للأسطورة بهذا الشكل إشارة إلى أن العلم هو الأمل

لغد أفضل.

العرض يحكي عن عشيقين تزوجا وأنجبا طفلًا.. هذا الطفل يتم تقديمه قربانًا لروح الرث الأسطورة وقبل تقديم الطفل قربانًا للنهر فتحزن الأم ويحاول الزوج زراعة الأمل في نفس الزوجة.

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العرض بطولة فيرونيكا جون، جورج باتستا، جورج جوزيف، تأليف د. جاستن بيلى، وإخراج ياسر عبدالله كوكو.

يذكر أن المهرجان تقام فعالياته فى محافظة أسيوط فى الفترة من 11 وحتى 17 أبريل، برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، ومحافظة أسيوط، وجامعة أسيوط، وشركة hk للاستثمار الزراعى، والنقابة العمالية المهنية للفلاحين والمزارعين بأسيوط، ومؤسسة حراء للتوريدات، ومؤسسة ريفيرا إيجيبت للتجارة والاستثمار، وفندق إيجيلكا العائم، ومستشفى أزال، ومؤسسة الهدف للدعاية والإعلان.