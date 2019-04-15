سونالي بندر تطلق تحذيراً عن السرطان: العلاج أكثر إثارة للخوف

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

في العام الماضي، صدمت ممثلة بوليوود سونالي بيندر Sonali Bendre الجميع بإعلانها على وسائل التواصل الاجتماعي أنها قد تم تشخيصها بأنها مصابة “بسرطان”.

في يوم السبت، تحدثت سونالي عن معركتها ضد السرطان، توثيق رحلة علاجها هي وزوجها جولدي بيل، حيث وصفتها الممثلة بأنها “مرحلة مختلفة في حياتها”.

قالت سونالي، “لقد كانت مرحلة مختلفة في حياتي، هو مثل عمر مختلف، لم أنظر إلى ما كان يحدث لي، لم أطرح الكثير من الأسئلة، ربما كنساء، يتم تعليمنا أنه (من الجيد أن تمتلك قوة إرادة وتحمل الألم).

تحدثت سونالي في معرض CAHOCON 2019 الذي نظمه اتحاد مؤسسات الرعاية الصحية المعتمدة (CAHO) في مومباي: “يجب أن نكون قادرين نتحمل الألم، لذلك علينا أن نتحمل الألم، أخبروا أنفسكم أننا نستطيع تحمل الألم والاستمرار “.

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وكشفت الممثلة أيضًا كيف واصلت تجاهل الإشارات التي أعطاها جسدها، قالت: “ظللت أخبر نفسي بأنني بخير، من الواضح أنني بخير، والآن بعد أن نظرت إلى الوراء، أسأل نفسي - لماذا تحملت هذا الألم؟ ماذا كنت أنتظر؟ بالنسبة لماذا لم أفهم جسدي وما يحاول أن يقول لي؟ حقيقة أن جسدي كان يعطيني إشارات، لكنني لم أكن أنظر إليه كما ينبغي. “

شاركت أيضًا بيندر لماذا اختارت الذهاب إلى الولايات المتحدة للعلاج، قالت الممثلة، “لقد كنت في نيويورك لتلقي العلاج، حيث كان زوجي كنت أقاتل مع زوجي حرفيًا، بعد يومين فقط من التشخيص حزمنا حقائبنا وغادرنا. لم أكن أعرف متى كنت أعود وما يحدث، أو إلى أين كنت ذاهبة”.

كما أكدت Sonali Bendre على أهمية الاكتشاف المبكر والوعي عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع السرطان. قالت، “هذا مرض مخيف، ولا شك في ذلك. إنه مرض لا يمكن تشخيصه بسهولة، الاكتشاف المبكر هو الشيء الأكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بهذا المرض،

وأضافت في المقابلة التي نشرها موقع indiatoday: “أشعر أن المرض أقل مخافة من العلاج، أشعر أن في وقت ما. لو اكتشفته مبكرًا، ستكون هناك فرص أكثر، سيكلفني ذلك أقل، وسأخضع لعلاجات أقل إيلاما.

وفي سياق مماثل، نشر النجم هريثيك روشان على وسائل التواصل الاجتماعي في يناير لكشف أن والده، المخرج راكيش روشان، تم تشخيصه بسرطان الخلايا الحرشفية في المراحل المبكرة من الحلق.