قصة حلم نادر الأتات حديث الجمهور!

متابعة بتجــــــــــــرد: يحلّ النجم اللبناني نادر الأتات ضيفًا على حلقة استثنائية جدًا من برنامج “قصة حلم” مع الإعلامية رابعة الزيات عبر شاشة “لنا” السورية.

الحلقة من المقرر عرضها مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 19 نيسان/أبريل الجاري، وقد أطلقت قناة “لنا” الإعلان الدعائي الخاص بها والذي يظهر فيه نادر الأتات في لقطات تحبس الأنفاس، وهو ما ضاعف من حماس الجمهور لمشاهدة السهرة المنتظرة.

وكان نادر الأتات قد أثار حالة من الجدل خلال تصوير الحلقة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بنشره تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” أعلن من خلالها أنه واقع في حبّ امرأة لا تبادله المشاعر نفسها، ليعود لاحقًا ويوضح أنها مزحة طلبت منه رابعة الزيات القيام بها.

على صعيد آخر، انتهى نادر الأتات مؤخرًا من تصوير فيديو كليب خاص بأغنيته الجديدة “حالة فوضى” تحت إدارة المخرج سعيد الماروق. الأغنية من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع عمر صبّاغ ومن المقرر أن يبصر العمل النور قريبًا.