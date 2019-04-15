شاهدوا نقيب الفنانين السوريين يهاجم: أصالة ليست فنانة والنقابة لا تعترف بها.. ماذا عن سامر المصري!

كتب امير فتحي في الاثنين 15 أبريل 2019 08:10 صباحاً - في تصريح قوي للممثل السوري و”نقيب الفنانين السوريين” ​زهير رمضان​ هاجم الفنانة ​أصالة نصري​ وقال انه لا يعتبرها فنانة وذلك لأنها غير مسجلة في نقابة الفنانين في سوريا وعلى هذا الاساس النقابة لا تعترف بها كفنانة.

وأضاف رمضان إن قرار السماح لنصري العودة إلى سوريا ليس بيده وذلك لأنها كانت مناهضة للنظام في سوريا خلال اندلاع “الثورة السوريّة” الأمر الذي أدى لفصلها هي وعدد من الفنانين من نقابة الفنانين وإحالتهم إلى مجلس تأديب النقابة.

تصاريح زهير رمضان هذه اتت في لقاء مع إذاعة “نينار إف أم” .



