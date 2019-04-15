بالصور والفيديو.. وسط حضور جماهيري كبير: عمرو دياب يحكي عن ذكرياته في جدة

أحيا المطرب المصري عمرو دياب يوم الجمعة حفلًا غنائيًا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، بحضور الآلاف من محبيه، حيث بدأ الحفل بتحية جمهوره، واستعادة ذكرياته في جدة.

وقال دياب أنه سعيد بإحياء الحفل في هذه المدينة، خاصة وأن لديه الكثير من الذكريات فيها.

وأوضح الهضبة أن ابنتيه كنزي وجنا ولدن في جدة، ومن أجلهما غنى أغنية قمرين، وهي نفس الأغنية التي بدأ بها دياب حفله الثالث في المملكة.

كما قام دياب بتوجيه الشكر إلى تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه، الذي منحه الفرصة للغناء في السعودية.

جدير بالذكر أن هذا هو ثالث حفلات المطرب المصري عمرو دياب في السعودية، حيث أحيا حفله الأول في ديسمبر الماضي وذلك في العاصمة الرياض، ضمن فعاليات فورميولا إي الدرعية، أما الحفل الثاني، فكان في مارس الماضي في الدمام، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الشرقية الغنائي.