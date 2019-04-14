نجمات الدراما تتنافسن في شخصيات جديدة خلال الماراثون الرمضاني

يشهد الماراثون الرمضاني هذا العام، منافسة واضحة بين نجمات الدراما لتقديم أعمال فنية جديدة وشخصيات لم يقدموها من قبل، في محاولة لإعادة أنفسهن للساحة بثوبٍ مميز، أولهن الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تقدم شخصية مهندسة ديكور فى مسلسل "لآخر نفس"، ويشارك فى بطولة المسلسل فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، ثراء جبيل، ايهاب فهمي، محمد عز، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم ايهاب، مراد مكرم، عواطف حلمى، مصطفى حشيش، تأليف أمين جمال عبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي، وإنتاج شركة سينرجي.

وتجسد الفنانة مي عز الدين، في مسلسل «البرنسيسة بيسه»، دور فتاة تعمل في إحدى الفرق الشعبية، المسلسل من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم وإخراج أكرم فريد وإنتاج «سينرجي»، يشارك فى البطولة لوسي، محمد أنور، حسام داغر.

بينما تقدم الفنانة دنيا سمير غانم، التي لم تستقر بعد على اسم مسلسلها الرمضاني لهذا العام، شخصية سيدة تمتلك شركة خدمات للجمهور. ويضم المسلسل 3 قصص ، كل قصة تتضمن 10 حلقات منفصله، ويشارك في بطولة الحلقات العشر الأولى شيماء سيف، محمد سلام، بيومي فؤاد، محمد اوتاكا، عمرووهبة، وأخرون، تأليف أيمن وتار، إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج سينرجي ورزناما.

أما شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم، تقدم شخصية جديدة ومختلفة عليها لم تقدمها من قبل وهي صحفية في إحدى المجلات، وذلك في مسلسلها "سوبر ميرو"، الذي يشاركها بطولته نجم مسرح مصر الفنان الكوميدي حمدي الميرغني وبيومي فؤاد وميار الغيطي ومحمد ثروت ويقوم بتأليفه أحمد محمدي، إخراج وليد الحلفاوي.

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وتخوض الفنانة دينا الشربيني، ثاني بطولاتها المطلقة خلال رمضان المقبل بمسلسل «الأختين» المقتبس عن العمل الإيطالي sisters، وتجسد خلاله دور محامية تبحث عن شقيقتها التي اختفت، المسلسل من إخراج كاملة أبو ذكري وسيناريو وحوار مريم نعوم، ويشارك فى بطولته كل من ريهام عبد الغفور، أحمد السعدني، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد مالك.

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