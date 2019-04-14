محمد سامي يروج لـ"ولد الغلابة" ببوستر مجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب: يواصل المخرج محمد سامي الترويج لمسلسله الجديد "ولد الغلابة"، المقرر منافسته ضمن الماراثون الرمضاني المقبل. نشر سامي بوستر مجمع لفريق عمل المسلسل، تصدره النجم أحمد السقا عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "بسم الله، مسلسل ولد الغلابة، رمضان 2019". يذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" يمثل التعاون الأول بين المخرج محمد سامي والنجم أحمد السقا.​

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