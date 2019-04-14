8 مشاهير وقعوا في غرام "Game of Thrones"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

ينتظر الملايين من عشاق مسلسل الفانتازيا والمغامرات العالمي "Game of Thrones" عرض أولى حلقات الموسم الثامن والأخير من المسلسل، والمقرر عرضها خلال الساعات القليلة المقبلة حصريًا لعملاء شبكة "HBO"، وسط توقعات بتحقيقه نسب مشاهدة قد تفوق كل التوقعات.

وبدأ محبو المسلسل في رصد العديد من الخبايا والذكريات الخاصة بالعمل الشهير، الذي وصل حد الشغف به نجوم كبار في هوليوود، نرصدهم في التقرير التالي:

1. ريان رينولدز

أكدت النجمة الأمريكية بليك ليفلي شغف زوجها النجم ريان رينولدز ومتابعته الدائمة لمواسم المسلسل، في تصريحات سابقة لموقع "E! News". وقالت إنه أصبح مهووسًا بمتابعة المسلسل، ودائمًا ما يحاول جاهدًا الوصول للنص الأصلي من مواسم سابقة حتى قبل تصويرها، وهو ينتظر بشدة نهاية المسلسل التي ستكون تاريخية.

2. بيونسيه وزوجها جي زي

قالت النجمة إميليا كلارك نجمة "Game of Thrones" في تصريحات لموقع "Elle"، إن نجم الراب جي زي زوج النجمة العالمية بيونسيه، اشترى نموذج لـ"بيضة تنين" من كواليس المسلسل وأهداها لزوجته بيونسيه.

3. جو جوناس

جو جوناس صديق النجمة صوفي ترنر أدلي بتصريحات سابقة لموقع "Variety"، كشف فيها أنه من أكثر المعجبين بالمسلسل، وأنه لا يستطيع أن ينتظر طرح الموسم الأخير من المسلسل دون الكشف عن التسريبات. وعلى الرغم من صداقته بترنر إلا أنها لم تفضح أيًا من أسرار الموسم الأخير له.

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4. جينيفر لوبيز

تعد النجمة جينيفر لوبيز من أكثر نجمات هوليوود متابعة لمواسم المسلسل، حيث قامت بنشر تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" عام 2017، وهي تستعد للموسم السابع من المسلسل وعبرت عن سعادتها قائلة "الشتاء قادم".

5. ليزلي جونز وسيث مايرز

الممثلة الأمريكية ليزلي جونز والكوميديان سيث مايرز، من أشد المعجبين بالمسلسل العالمي، إذ نشرا العديد من الفيديوهات عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرا يشاهدان حلقات المسلسل.

6. نينا دوبريف

أعربت الممثلة الكندية نينا دوبريف عن شغفها بالمسلسل الشهير في مرات عديدة عبر مواقع التواصل، ونشرت العديد من التعليقات عبر حساباتها المختلفة.

7. جيمي كيميل

الإعلامي الأمريكي جيمي فالون قال في عدة تصريحات أنه وقع أسير حب السلسلة العالمية. واستعانت به "HBO" للترويج للمسلسل. ونشرت فيديو أظهر فالون جالسًا على العرش، يجيب على تساؤلات المعجبين عبر الصفحة الرسمية للمسلسل على "تويتر".

8. باراك أوباما

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أشاد كثيرًا بالمسلسل، وطالب في وقت ما بمشاهدة الحلقات قبل عرضها، وهو ما رحب به كاتب العمل ديفيد بينيوف، الذي قال في تصريحات لموقع "Vanity Fair": "في بعض الأحيان عليك التراجع عندما يطلب منك هذا الأمر أقوى رجل في العالم، ونعم لقد شاهد العديد من الحلقات الحصرية بالفعل قبل عرضها".​