محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
وجهت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، رسالة حب للفنانة اللبنانية نجوى كرم، هنأتها من خلالها على نجاح أغنيتها الجديدة "ملعون أبو العشق".
ونشرت أصالة صورة من الكليب، وعلقت: "كم هي رائعة روحك، وكأنكِ خلقت للفرح والسلام، مبروك علينا جديدك، ملعون أبو العشق أغنية حلوة ولابقتلك وكلها طاقة وجمال وأصالة، مبروك نجوانا الحبيبة".
الأغنية من كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسون.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة توجه رسالة لنجوى كرم: "خلقتِ للفرح والسلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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