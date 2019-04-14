هكذا علق نجوم الفن على هدف محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعد إحرازه هدفا في مباراة فريقه ضد فريق تشيلسي الإنجليزي، علق عدد من نجوم الفن على هدف النجم المصري محمد صلاح.

ونشر الشاعر أمير طعيمة عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، صورة للاعب المصري، وعلق: "وده كان رده على من أساء إليه من جمهور تشيلسي".

كما علق الفنان يوسف الشريف، قائلًا: "إيه الجول ده"، بينما علق الفنان نبيل الحلفاوي: "المصريين كلهم ليفربوليين".

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وعلق الفنان محمود البزاوي قائلًا: "محمد صلاح يرد على عنصرية جمهور تشيلسي بهدف عالمي، وده إنذار لأي حد هايزعله بعد كدة، حقيقي شيء مشرف وعظيم، ويمكن الهدف ده يكون سبب في إن صلاح ياخد جايزة بوشكاش بتاعت أحسن هدف في هذا العام، للعام التاني على التوالي".

وكان نجم فريق ليفربول محمد صلاح، قد تعرض منذ أيام لهتافات عنصرية من بعض مشجعي نادي تشيلسي الإنجليزي.