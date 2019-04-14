بعد تألق محمد صلاح .. الحلفاوي: "المصريين كلهم ليفربوليين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أداء نجم المنتخب المصري، ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح. عبر حسابه الخاص على تويتر

وذلك بعد تألقه مساء اليوم الأحد في مباراته ضد فريق تشيلسي ضمن مباريات الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز نادي ليفربول على غريمه بهدفين مقابل لاشئ، وسجل محمد صلاح الهدف الثاني في المباراة.

وغرد الحلفاوي قائلًا:"المصريين كلهم ليفربوليين"، وذلك بعد الأداء الرائع لمحمد صلاح طوال أحداث المباراة، ولاقت التغريدة إعجاب متابعي الحلفاوي على حسابه.