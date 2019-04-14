مادونا تعلن عودتها للساحة الغنائية بألبوم جديد "Madame X"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعلنت ملكة البوب العالمية مادونا عن عودتها للساحة الغنائية، وذلك بعد غياب دام سنوات، بألبوم غنائي جديد يحمل عنوان "Madame X".

نشرت مادونا مقطعًا تشويقيًا، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيه وسط عدد من أفراد فريق عملها يحضرون للألبوم الجديد.

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وقالت: "لقد قررت أن أطلق على ألبومي الجديد مدام اكس، وستكون مدام اكس هي عميلة سرية ستسافر حول العالم، وستقوم بتغيير كل ما تعرفونه، وستحارب من أجل الحرية، وسأحاول جاهدة أن أكون الضوء وسط الظلام".

وتحرص مادونا دائمًا على التواصل مع جمهورها عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن آخر أعمال مادونا الفنية كانت أغنية "Bitch I’m Madonna" التي شاركتها في غنائها على طريقة الدويتو النجمة العالمية نيكي ميناج