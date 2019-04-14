شاهد.. ياسر جلال يكشف عن كواليس لمس أكتاف

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شارك الفنان ياسر جلال جمهوره بصورة جديدة من كواليس مسلسل "لمس أكتاف"، الذي يخوض من خلاله موسم دراما رمضان 2019، وذلك علي حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهر ياسر جلال في الصورة في موقع التصوير برفقة بعض أفراد طاقم العمل وعلق قائلًا: "الصوره الصدفه احلى بكتير.. من قلب اللوكيشن مسلسل لمس اكتاف.. مين هيتابع"،
يذكر أن مسلسل "لمس أكتاف"، بطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، هبة عبدالغني، حنان مطاوع، دنيا، سمر مرسي، محمد السويسي، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي.
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