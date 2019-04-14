تعرف علي رسالة هند صبري بعد فوزها بجائزة "فاطمة الفهرية"

وجهت النجمة هند صبري رسالة، بعد فوزها بجائزة "فاطمة الفهرية"، و جاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، حيث علقت قائلة: "فخر كبير أن أحصل على جائزة فاطمة الفهرية لتمكين المرأة البارحة في المتحف الوطني بباردو تونس.. و من يدي أستاذتي السيدة نزيهة العبيدي وزيرة المرأة و الطفولة و الأسرة ، و كذلك برنامج MED

21..و الجامعة المركزية بتونس. و زادني فخرا أن أكون ضمن قائمة من الفائزين تضم أول وزيرة عدل في تاريخ فرنسا السيدة اليزابت چيچو ، و المناضلة المغربية نجوى شنا ، و السيدة آمال جلولي بن بشر ، و المرحوم المناضل الأكبر الحبيب بورقيبة الذي ناضل أيضامن أجل تمكين نساء تونس".

يذكر أن الفنانة هند صبري تشارك في بطولة فيلم "الممر"، و الذي يتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، و على رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، و هو بطولة كل من أحمد عز، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، إياد نصار، أحمد فلوكس، أمير صلاح، محمد الشرنوبي، محمود حافظ، محمد جمعة، شريف منير، أمير كرارة، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف أمير طعمية، و إخراج شريف عرفة.