شاهد.. محمد ممدوح علي عرش "Game of Thrones"

شارك الفنان محمد ممدوح متابعيه بصورة ساخرة له وهو يتربع علي العرش الشهير في مسلسل "Game of Thrones"، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلق ممدح علي الصورة عبر حسابه قائلًا: "هو ده الثرون اللي بتتخانقوا عليه؟"، وحازت الصورة علي إعجاب وعلقوا علي سبيل المزاح بعبارة "الله عليك يا فخر العرب".



جدير بالذكر أنه سوف يُعرض فجر اليوم في تمام الساعة الثالثة صباحًا على شاشة قناة "HBO" الجزء الثامن والأخير من المسلسل الملحمي "game of thrones"، والذي طال انتظاره.

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