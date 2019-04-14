بالفيديو.. ملاذ تطرح أحدث كليبتها

طرحت ملاذ باند، أحدث كليباتها بعنوان "فكرك"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و الأغنية من كلمات و الحان محمد عبد الرازق، و الكليب الأغنية من كلمات و الحان محمد عبد الرازق، و الكليبمن إخراج كريم مدحت. يذكر أن ملاذ باند تستعد لطرح ألبومها القادم بعنوان "سابع سما"، و من المقرر طرحه في صيف 2019.

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