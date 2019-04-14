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قبل عرضه.. تعرف علي الجزء الأخير من "Game of Thrones"

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يعرض فجر اليوم في تمام الساعة الثالثة صباحًا على شاشة قناة "HBO" الجزء الأخير من سلسلة مسلسلات"game of throne"، و تدور أحداث المسلسل في إطار فانزاتي درامي.

 

في الموسم الجديد من المسلسل، تحل أخيرًا المعركة التي طال انتظارها بين

دينيريس تاريجريان وجون سنو وسيرسي لانيستر في سبيل بسط النفوذ الكامل على ممالك ويستروس السبعة، ومعركة ثلاثتهم مع الخطر الذي يهدد ويستروس بأكملها: السائرون البيض، و التي ينتظرها عشاق
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المسلسل الملحمي "Game Of Thrones"، خلال عرض الموسم الثامن و الأخير بشغف شديد لمعرفة نهاية القصة المثيرة.

 

يذكر أن المسلسل العالمي "Game Of Thrones" بطولة كل من كيت هارينجتون، إميليا كلارك، بيتر دينكليدج، مايسي ويليامز، صوفي ترنر، مارك ريسمان، لينا هيدي، و من تأليف ديفيد بينوف، و إخراج دافيد ناتر.

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