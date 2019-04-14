يعرض فجر اليوم في تمام الساعة الثالثة صباحًا على شاشة قناة "HBO" الجزء الأخير من سلسلة مسلسلات"game of throne"، و تدور أحداث المسلسل في إطار فانزاتي درامي.
في الموسم الجديد من المسلسل، تحل أخيرًا المعركة التي طال انتظارها بيندينيريس تاريجريان وجون سنو وسيرسي لانيستر في سبيل بسط النفوذ الكامل على ممالك ويستروس السبعة، ومعركة ثلاثتهم مع الخطر الذي يهدد ويستروس بأكملها: السائرون البيض، و التي ينتظرها عشاق
يذكر أن المسلسل العالمي "Game Of Thrones" بطولة كل من كيت هارينجتون، إميليا كلارك، بيتر دينكليدج، مايسي ويليامز، صوفي ترنر، مارك ريسمان، لينا هيدي، و من تأليف ديفيد بينوف، و إخراج دافيد ناتر.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل عرضه.. تعرف علي الجزء الأخير من "Game of Thrones" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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