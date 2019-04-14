عرض اليوم ضمن فعاليات الدورة ال ٢١ لمهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة كل من فيلم "تشخيص" إخراج "أيفا بود جروسكا" و فيلم "أمواج" إخراج أنا سيلفا شلينكر "مائة عام من الركض" إخراج دومينكو بارينو وفيلم "المدينة والسماء" إخراج جويندالينا ساليني.
وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة مع المخرجة الإيطالية "جويندالينا ساليني" مخرجة فيلم (المدينةوالسماء) أدارها الكاتب الصحفي إسلام عمر.
وتدور أحداث الفيلم حول الهجرة غير الشرعية والمحاولات الإيطالية الكبيرة لحل تلك المشكلة.
وقالت المخرجة إنها لم تتعامل مع قضية الفيلم من منظور صحفي ولكنها قامت بتناوله من منظور فني وأوضحت أن سجادة الملح التي قامت بعرضها في بداية الفيلم
وأوضحت جويندالينا ساليني أن المشكلة التي تدور حولها أحداث الفيلم تحتاج إلى تضافر جهود الكثير من المواطنين لصنع إرادة سياسية حقيقية للتعامل معها.
وأضافت أنه عندما حدثت جريمة القتل ترددت كثيرا في استكمال الفيلم ولكن عندما شعرت بحالة الحزن والحميمية لفقدان هذا الشاب قررت وقتها استكمال باقي الفيلم وقامت بإنهاء الأحداث بأغنية من طراز الهيب هوب للتعبير عن حاله القوة والأمل.
كانت هذه تفاصيل خبر المخرجة الإيطالية جويندالينا ساليني: حل مشكلة الهجرة غير الشرعية يحتاج إرادة سياسية وشعبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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