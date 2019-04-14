العرض الثاني لأفلام الإسماعيلية السينمائى بجامعة قناة السويس

شهدت جامعة قناة السويس عصر اليوم الأحد عرض ٤ أفلام بقاعة رعاية الطلبة ضمن فاعليات الدوره ال ٢١ لمهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة. الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة. وحضر الطلاب عرض كل من الفيلم المكسيكي الأمريكي "اعزائي الجبناء" والفيلمين Advertisements المكسيكين "اركانجيل و جينا" والفيلمين الايطالين "مدى الحياة و١٠٠ عام من الركض" والفيلم الفرنسي "أمس سيكون غدا". يذكر أنه سيتم عرض عدد من الأفلام بجامعة قناة السويس غدا الإثنين.

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