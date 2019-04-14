طرح النجم أحمد السقا البوستر الرسمي لمسلسل "ولد الغلابة"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و الذي من المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل، كما تدور قصته حول رجل صعيدي يعاني الفقر يضطرللعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، و الثانية يعمل ليلاً سائق تاكسي، و بالرغم من ذلك تدفعه
يذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة، و إخراج محمد سامي، و بطولة كل من إدوارد، صفاء الطوخي، إنجي المقدم، هبة مجدي، كريم عفيفي، محمد ممدوح، عفاف رشاد، هادي الجيار، فايق عزب، ريم سامي، مي عمر، جلال الزكي، و الوجه الجديد "طاهرة".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحمد السقا يطرح البوستر الرسمي لـ "ولد الغلابة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.