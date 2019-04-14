شاهد.. أحمد السقا يطرح البوستر الرسمي لـ "ولد الغلابة"

طرح النجم أحمد السقا البوستر الرسمي لمسلسل "ولد الغلابة"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و الذي من المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل، كما تدور قصته حول رجل صعيدي يعاني الفقر يضطر

للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، و الثانية يعمل ليلاً سائق تاكسي، و بالرغم من ذلك تدفعهالظروف للاتجار في المخدرات.

يذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة، و إخراج محمد سامي، و بطولة كل من إدوارد، صفاء الطوخي، إنجي المقدم، هبة مجدي، كريم عفيفي، محمد ممدوح، عفاف رشاد، هادي الجيار، فايق عزب، ريم سامي، مي عمر، جلال الزكي، و الوجه الجديد "طاهرة".