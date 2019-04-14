كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني إسماعيل يوضح سر اختفاء الدراما العائلية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المخرج هاني إسماعيل إن الدراما العائلية اختفت من الساحة، لافتًا إلى أن المسلسلات المعروضة أصبحت بعيدة عن الجمهور، ومعتمدة على عنصر الجذب على حساب المضمون.

وأضاف "إسماعيل" أن هناك نماذج ناجحة اعتمدت على الجذب وقدمت دراما اجتماعية مميزة منها الدراما التركية التي غزت المحطات العربية.

جاء ذلك خلال ندوة "التناول الدرامى والإعلامى لقضايا الطفولة والأمومة والأسرة" والتي أقامها مجلس الإعلاميين الدوليين مساء اليوم الأحد في سينما الحضارة في دار الأوبرا المصرية بحضور العديد من الفنانين والمخرجين وصناع الدراما.