كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مى عزالدين تنشر أفيش "سكسكة" وتتحداها "هنشوف الناس تحب مين" (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت النجمة مى عز الدين، أول افيش من مسلسل "البرنسيسة بيسة"، عبر صفاحتها على موقع التواصل الاجتماعى، قائلة "مبروك يا سكسكة هانم..أول افيش ليكى..إرتحتى والشركة نزلت افيشك قبل حفدتك..تمام بس العبرة باللى يطل نتقابل ع من رمضان الناس حباها أكتر..فى رمضان يا سيتى".

"البرنسيسة بيسة" بطولة مى عز الدين فى ثانى تعاون درامى مع شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة بوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وآخرين، من إخراج أكرم فريد، حيث يعد هذا التعاون الأول لـ"مى" معه فى الدراما التليفزيونية، وسبق وتعاون الثنائى فى 3 أفلام دفعة واحدة، هى "فرح"، "أيظن"، والجزء الأول من "عمر وسلمى".