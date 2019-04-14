كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مي عمر وأحمد السقا في كواليس "ولد الغلابة" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها، بصورتين مع الفنان أحمد السقا، الذي يشاركها بطولة مسلسل "ولد الغلابة" المُقرر عرضه في رمضان 2019.

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نشرت "عمر" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام" صورتين جمعتها بـ "السقا"، وعلقت عليها كاتبة: "أنا وولد الغلابة"، وهو اللقب الذي يحمله "السقا" في مسلسله الجديد الذي يحمل نفس الاسم، ويعرض حصريًا على قناة mbc، ويعتبر المسلسل بطولة جديدة لمي عمر بعد غياب عامين منذ آخر بطولة لها في مسلسل ريح المدام.

يذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، مي عمر، محمد ممدوح، إدوارد، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.