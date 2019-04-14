كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق ندوة "التناول الدرامي والإعلامي لقضايا الطفولة والأمومة والأسرة" بالأوبرا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام مجلس الإعلاميين الدوليين تحت رئاسة الدكتورة فاتن شركس رئيس مجلس الإدارة وتحت رعاية قطاع الفنون التشكيلية، ندوة بعنوان "التناول الدرامي والإعلامي لقضايا الطفولة والأمومة والأسرة"، مساء اليوم الأحد بسينما الحضارة في دار الأوبرا المصرية.

وشهد الحفل حضور لفيف من الفنانين وصناع الدراما، ومن بينهم: المخرج هاني إسماعيل رئيس لجنة الدراما والفنون، ومقرر اللجنة الفنان كمال أبوريه، والفنانة ميار الببلاوى، والسيناريست أيمن سلامة.

وبدأ الحفل بعزف النشيد الوطني، ثم رحب المخرج هاني إسماعيل بالحضور، وتحدث عن مفهوم الدراما، واختص الدراما التلفزيونية بالتحديد، لأنها الوسيلة المؤثرة حاليًا.