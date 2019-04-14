بالفيديو: ياسمين عبد العزيز تلبس الحداد في رمضان ٢٠١٩ ومشاكل قضائية مع ممثلة لبنانية

طرحت شركة "سينرجى" الإعلان التشويقي الرسمى لمسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، المقرر عرضه فى ماراثون دراما رمضان 2019، وتضمن اطلالة غير مسبوقة للفنانة الكوميدية إذ ظهرت في الإعلان منذ اللحظة الأولى بملابس الحداد، مع أجواء حزن وغموض.

ياسمين تلعب دور "مهندسة ديكور" تدعى "اميرة" فقدت زوجها فى أحداث غامضة ولديها طفلان، تنقلب حياتها رأسا على عقب، لتجد نفسها تغوص فى أحداث غريبة ومثيرة، وكشف البرومو عن مفاجآت درامية منها استخدام تقنيات تصوير جديدة على الدراما المصرية يقدمها المخرج حسام على.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز حذرت جمهورها مبكرا من وجود "جرعة نكد" غير مسبوقة في مسلسلها الجديد، وقالت أنها احتاجت لتغيير طابعها الفني، وأكدت أن المسلسل يدور في إطار درامي وتشويقي، قائلة: حاجة مختلفة تمامًا، وأحببت أن أخوض هذه التجربة الجديدة التي أسعد بها.

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب،أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.

يذكر أن الممثلة اللبنانية كارين رزق الله قدمت قبل عامين مع زميلها بديع أبو شقرا مسلسلا يحمل الاسم نفسه، فهل ستلجأ إلى القضاء للمطاابة بتغيير اسم مسلسل ياسمين؟