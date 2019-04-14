شاروخان ينعي مخرج أول أعماله الفنية «Fauji»: سأفتقدك يا سيدي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أشاد النجم الكبير شاروخان بالمخرج الراحل راج كومار كابور، الذي أخرج أول أعماله مسلسله التلفزيوني الشهير Fauji عام 1988 والذي جعل النجم خان اسمًا مألوفًا فيما بعد، حيث توفي راج كومار كابور يوم الخميس ، 11 أبريل، في دلهي.

يقول شاروخان إنه اعتاد أن يكون مدللاً أثناء التصوير بسبب المخرج الراحل راج كابور ، الذي أخرج مسلسله التلفزيوني Fauji عام 1988: “لقد أحبني كثيرًا، شجعني، واليوم إذا كنت معتادًا على التدليل والمعاملة الكريمة بكواليس تصوير الأفلام، فذلك بسبب هذا الرجل”.

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أضاف الممثل: “لقد كان مرحا للغاية، بطريقة ما في خضم جميع الضغوطات كان لديه طريقة يمكن أن تجعلك تبتسم بعيدا عن متاعبك، هو أحد هؤلاء الأشخاص الذين افترضت أنهم لن يتركوني أبدًا لأنه كان مليئًا بالحياة”.

كما تذكر المخرج المخضرم شيكار كابور اليوم الذي قدم فيه “العقيد” ذلك الشاب، وطلب منه أن يشاهد هذا الشاب”. ورداً على تغريدة شاروخ، كتب كابور قائلاً: “نعم ، أتذكر جيدًا اليوم الذي أحضرك فيه “العقيد” إلى منزلي أثناء تصوير فوج، لقد كان محقًا للغاية، يا له من شخص طيب” .

قدم شاروخان ، البالغ من العمر وقتها 24 عامًا دوراً مهماً في المسلسل الشهير، وبعد ثلاث سنوات، ظهر في بوليوود في فيلمه الكبير Deewana بطولة ديفيا بهارتي Divya Bharti ، والباقي ، كما يعرفه الجميع، هو التاريخ.