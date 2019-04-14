شقيقة ميجان ماركل تهددها بإفساد فرحتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، أن سامانثا ماركل، هددت شقيقتها ميجان بإفساد فرحة قدوم مولودها، وهو الأول لدوق “ساسكس” الأمير هاري وزوجته، من خلال كتاب ستطرحه في الأسواق في نفس وقت الولادة.

سامانثا كثيرا ما انتقدت شقيقتها ميجان صاحبة الـ 37 عامًا، علنًا بسبب علاقتها بأبيها وبها، وكانت تتحدث باستمرار عن وضع ميجان في العائلة الملكية منذ خطبتها على الأمير هاري في عام 2017.

أخت ميجان غير الشقيقة البالغة من العمر 54 عامًا، كشفت أن الجزء الأول من كتابها - بعنوان “في ظل الدوقة” – سينشر في الأسواق “بحلول نهاية أبريل”.

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سامانثا قالت في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ستار أونلاين”: إنها مذكرات صادقة دافئة وظريفة ونابعة من القلب، ليست كتيبًا سلبيًا.. لكن هل كل شيء بالكتاب إيجابي؟، شخصيا أنا أفترض ذلك.. دعنا نقل فقط أن الثرثرة البغيضة عن ميجان ماركل على الإنترنت سلبية، وبالمقارنة فإن كتابي ليس كذلك، يبدو أن الناس يريدون كتابا بذيئا.. لكنه ليس كذلك.

وسيتم طرح الجزء الثاني من الكتاب في يوليو، أي قبل أسابيع من عيد ميلاد ميجان.

يشار إلى أن سامانثا ووالدها لم يحضرا حفل الزفاف الملكي، بعد اعتذار أبيها بسبب المرض قبل أيام فقط من الزواج، بينما تعرّضت الأخت الكبرى لميجان لنوبة برد.