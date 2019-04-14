هكذا فاجأت إيمان الباني زوجها مراد يلدريم في يوم ميلاده

متابعة بتجــــــــــــرد: احتفلت عارضة الأزياء المغربية إيمان الباني، بعيد ميلاد زوجها الفنان مراد يلدريم، وشاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام”، بمقطع فيديو من الاحتفال.

وأعدت “إيمان” مفاجأة سارة لزوجها “يلدريم” للاحتفال بيوم ميلاده، وذلك في الاستديو خلال تقديمه إحدى حلقات “من سيربح المليون” باللغة التركية، وأحضرت قالب حلوى كبير مكون من 3 أدوار باللونين الأسود والذهبي، بالإضافة لحرف كبير “M” أول حروف من اسم زوجها باللون الذهبي.

وعلقت إيمان الباني على الفيديو قائلة: “عيد ميلاد سعيد.. حبيبي ونور عيني.. وبسمة حياتي..كل عام وأنت الأروع والأنجح..كل عام وأنت الفرحة التي تسكن قلبي.. والشمعة التي تضيء ليالي”.

ووجه “يلدريم” الشكر لزوجته قائلا: “أشكركم جميعًا على الاحتفال بعيد ميلادي، أحبك.. وكل شيء هو في حياتي إيمان.. وشكرا جزيلا يا رفاق.. أحبكم جميعًا”.

واحتفل الثنائي بزواجهما، من خلال حفلي زفاف، الأول في مدينة إسطنبول، يوم 25 ديسمبر 2016، بحضور عدد كبير من الممثلين من أصدقاء “يلدريم” وزوجته من الوسط الفني.