بطلة “صراع العروش” تدافع عن مشاهد تعريها: “كنت أقاوم الاكتئاب”!

متابعة بتجـــــــــــــرد: صرحت نجمة المسلسل الشهير “صراع العروش” لينا هيدي، أنها لا ترى أي مشكلة في مشاهد التعري التي جسدتها في العمل التلفزيوني الأعلى مشاهدة في العالم، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وكشفت لينا هيدي، التي تلعب دور الملكة سيرسي لانستر، أنها رأت ردة فعل عنيفة من الجمهور بعد أن صورت مشهدًا وهي عارية على الشاشة، وقالت إنها قاومت اكتئاب ما بعد الولادة والانفصال عن زوجها بتوجيه غضبها عبر الشاشة والمسلسل الشهير.

وكانت “لينا” قد اضطرت في الموسم الخامس – الذي كانت حاملاً وقت تصويره – إلى الاعتماد على “دوبلير”، في مشهد أجبرت فيه الملكة أن تسير عارية وسط الشوارع العامة.

الجدير بالذكر أن مسلسل “صراع العروش”، من إنتاج “HBO”، ومن المفترض أن يبدأ عرض الموسم الثامن والأخير منه اليوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019، وخلافًا للمواسم الـ6 الأولى التي تتكون من 10 حلقات، والـ7 الذي يتألف من 7 حلقات، فإن الموسم الثامن يتكون من 6 حلقات فقط.