كيم كاردشيان تأخذك في جولة نادرة داخل قصرها – بالصور والفيديو

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متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان لمتابعيها ومحبيها حول العالم جولة نادرة داخل قصرها الأبيض الغريب الذي يبلغ قيمته 65 مليون دولار.
وقد ظهر زوج كيم مغني الراب كاني ويست خلال جولة كيم وهو يلعب مع الأطفال على السرير، كما جاءت الغرف كلها باللون الأبيض.
ووفقًا لصحيفة “ميرور”، لا يحتوي القصر على أي باب داخلي في غرف النوم أو الحمام أو في أي حجرة أخرى، حيث تؤدي غرفة النوم الكبيرة لحمام فسيح يكفي لعدد كبير من الأشخاص.
أما جدار الحمام الخارجي فيتكون من نافذة زجاجية تطل على غابة صغيرة، ووصفت كارديشان القصر الذي صممه البلجيكي أكسل غيرفوردت بأنه دير بسيط.
أما المطبخ بقصر كيم فجاء وكأنه مطعم يكفي لإطعام الكثير من الأفراد، وفي الغرفة الأمامية يوجد أريكة واحدة بيضاء صغيرة وطاولة قهوة وبيانو.
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