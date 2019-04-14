مي عز الدين في “البرنسيسة بيسة”.. شكل تاني

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الشركة المنتجة لمسلسل النجمة المصرية مي عز الدين الجديد “البرنسيسة بيسة”، عن الملصق الدعائي الخاص بالعمل المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

وظهرت “مي عز الدين” على الملصق الدعائي بملامح مختلفة تمامًا عما تظهر به في حياتها الطبيعية، كما ترتدي ملابس رثة تكشف أنها في حالة فقر شديد.

يذكر أن مي عز الدين، ستخوض الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل “البرنسيسة بيسة” من بطولة سوسن بدر، إيمان السيد، محمد أنور، سليمان عيد، وحسام داغر، ومن تأليف مصطفى عمر وهاشم فاروق، وإخراج أكرم فريد.

وكان آخر أعمال مي عز الدين، مسلسل “رسايل”، مع المطرب خالد سليم، رزان مغربي، أحمد حاتم، أحمد خليل، وعبد الرحمن أبو زهرة، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.