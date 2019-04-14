طفل يشارك أمير كرارة بالملصق الدعائي لـ “كلبش 3” – بالصورة

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متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الشركة المنتجة لمسلسل “كلبش” عن الملصق الدعائي، للجزء الثالث من العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.
وكانت المفاجأة انفراد الفنان أمير كرارة بالملصق الدعائي، ومعه فقط طفل صغير. ورجح المتابعون، أن الطفل هو نجل أمير الذي سيظهر معه في أحداث المسلسل.
ويواصل النجم أمير كرارة حاليًا، تصوير مشاهده في مسلسل “كلبش 3″، الذي يشارك في بطولته كوكبة من نجوم الدراما من بينهم: هشام سليم، أحمد عبد العزيز، يسرا اللوزي، و+أحمد العوضي، ويخرجه بيتر ميمي.
وانتهى “كرارة” أخيرا، من تصوير فيلمه “كازبلانكا”، الذي يشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، ومحمود البزاوي، وإياد نصار، وغادة عادل، وأحمد داش، والنجم خالد أرجنش الشهير بالسلطان سليمان، ومن إخراج بيتر ميمي أيضا.
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