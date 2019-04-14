كل نجوم ولد الغلابة على الملصق الدعائي.. بشخصياتهم

متابعة بتجـــــــــــــرد: بعد حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الأيام الماضية بسبب الملصقات الدعائية التي تروج للأعمال الرمضانية، وانفراد عدد من النجوم بالملصقات الدعائية بمفردهم، على الرغم من مشاركة عدد من النجوم الكبار بهذه الأعمال.

كشف الفنان إدوارد عن الملصق الدعائي لمسلسله الجديد “ولد الغلابة” الذي سيشارك في بطولته بجانب النجم أحمد السقا، ونشر صورة للملصق الدعائي الذي اجتمع فيه جميع نجوم العمل، وهذا ما أشاد به متابعوه الذين أكدوا أن أفضل شيء في الملصق هو تجمع كل نجوم العمل بشخصياتهم التي سيظهرون من خلالها داخل أحداث المسلسل.

مسلسل “ولد الغلابة” بطولة النجم أحمد السقا ويشارك في بطولته كوكبة من نجوم الدراما من بينهم هبة مجدي، محمد ممدوح، إدوارد، ومي عمر، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، ومن المقرر أن يستمر أبطال العمل في تصوير مشاهدهم حتى الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم.