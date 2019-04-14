ميراث “أبو جبل” يشعل الصراع بين مصطفى شعبان وأشقائه

متابعة بتجــــــــــــــرد: كشف المنتج تامر مرسي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن الإعلان الدعائي للمسلسل الجديد “أبو جبل”، الذي يخوض به النجم مصطفى شعبان السباق الرمضاني المقبل، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الماضي من خلال مسلسل “أيوب”.

وظهر في الإعلان الدعائي، عدد كبير من نجوم العمل، على رأسهم حسن حسني، ومحمود البزاوي، الذي خرج الإعلان الدعائي بصوته.

وكذلك ضم الإعلان الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ومحمد علي رزق، ودياب، وغيرهم من الفنانين. وشهد الإعلان ظهور خلاف بين مصطفى شعبان وأشقائه بسبب الميراث.

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وعلق تامر مرسي على الإعلان الدعائي قائلا: “برومو مسلسل (أبو جبل l).. رمضان 2019، تأليف محمد سيد بشير، إخراج: أحمد صالح، إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان هو مسلسل “أيوب”، الذي عرض عبر شاشة “روتانا دراما”، وحقق نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني الماضي.

وشارك في بطولة “أيوب” بجانب مصطفى شعبان مجموعة من الفنانين، منهم: آيتن عامر، وهنا الزاهد، ومحمد لطفي، وميريهان حسين، ومحمد دياب، وزكي فطين عبد الوهاب، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.