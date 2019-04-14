شقيقة ميغان ماركل تهدّدها بإفساد الولادة الملكية …ما هي خطّتها؟

متابعة بتجـــــــــرد: ذكر موقع “ذا صن” البريطاني، أن سامانثا ماركل الأخت غير الشقيقة للممثلة الأميركية السابقة ميغان ماركل، قد هددت شقيقتها بإفساد فرحتها بولادة الطفل الملكي.

فقد توعدّت سامانثا ماركل إفساد فرحة قدوم مولود دوقة ساسكس ميغان ماركل من الأمير هاري، وذلك بطرحها كتاباً في الأسواق يحتوي على فضائح من حياة شقيقتها الصغرى وفق قولها، في نفس يوم الولادة.

وصرّحت سامانثا أن الجزء الأول من كتابها الذي سيحمل عنوان “في ظل الدوقة” من المتوقع أن ينشر في الأسواق بأواخر شهر نيسان/ أبريل” وقالت: “إنها مذكرات صادقة وظريفة ونابعة من القلب… ليس كتابًا سلبيًا انما ليس ايجابياً كلّه أيضاً”.