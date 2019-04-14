ميراندا كير حامل بطفلها الثالث!

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أعلنت عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير، البالغة من العمر 35 عاماً، أنها حامل بطفلها الثاني من زوجها ايفان شبيغل مؤسس سناب شات.
وكانت ميراندا قد أنجبت طفلها هارت من زوجها ايفان قبل عشرة أشهر، وتحديداً في شهر مايو من العام الماضي.
يذكر أن ميراندا تزوجت قبلاً من النجم أورلاندو بلوم عام 2010 وأنجبت منه إبنهما "فلين"، إلا أن الزوجين انفصلا عام 2013، وبدأت كير علاقة جديدة مع إيفان شبيغل، أحد مؤسسي موقع سناب شات للتواصل الإجتماعي.
وفي شهريوليو 2016، نشرت كير صورة لخاتم زواج ماسي، مرفقة بعبارة I Said yes في إشارة منها الى قبولها عرض الزواج من إيفان شبيغل. وتزوج الاثنان رسمياً في شهر مايو 2017، ورزقا بطفلهما الأول العام الماضي.
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