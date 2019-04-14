Apr 14, 2019 بعد ان اعتذرت عن مشاركتها الغنائية في الحفل المقرر اقامته بتاريخ ٢٩ آذار/مارس الفائت ضمن مهرجان موسم الشرقية بالمملكة العربية السعودية “الاحساء” وذلك لظرف صحي طارئ. Advertisements طمأنت الفنانة نوال الكويتية الجمهور الى انها اصبحت بخير. وشكرت الزملاء الفنانين الذين اتصلوا للإطمئنان عليها. وكتبت نوال: “مساكم خير دايم إن شالله، الجمهور العزيز حبيت أطمنكم أنا بخير الحمدلله وكل الشكر والحب لسؤالكم واهتمامكم وكل الشكر لزملائي الفنانين الله يسعدكم ولا يحرمني من حبكم أحبكم”. نذكر ان آخر اعمال نوال أغنية “دام” كلمات واحد، ألحان مشعل العروج، توزيع بدر كرم، توزيع إسماعيل تونش بلاك.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد الوعكة الصحية، هذا ما قالته نوال الكويتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.