بالصورة- مي عز الدين بإطلالة صادمة

تواصل النجمة مي عز الدين تصوير مشاهدها في مسلسل “البرنسيسة بيسة” المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك.

Advertisements

وفي نفس السياق، شوقت “مي” الجمهور بأول بوستر للمسلسل بعد ان قامت بنشر صورة لها وهي امرأة عجوز مرتدية ملابس شعبية. وعلقت قائلة: “مبروك يا “سكسكة” هانم أول أفيش ليكي.. إرتحتي ياختي والشركة نزلت أفيشك قبل حفيدتك تمام بس العبرة باللي يطلع من رمضان الناس حباها أكتر نتقابل في رمضان يا …. يا سيتي”.

وقد عبّر الجمهور عن صدمتهم من اطلالة مي الغريبة. مشيرين انهم بانتظار المسلسل في رمضان.

مسلسل “البرنسيسة بيسة” بطولة مي عز الدين، بوسي، نجم مسرح مصر محمد أنور، سامى مغاوري، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر. إخراج أكرم فريد، انتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.