لحظاتٌ رومانسية تجمعُ ليوناردو دي كابريو مع صديقته بمهرجان كوتشيلا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حضر النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، وصديقته عارضة الأزياء الأرجنتينية كاميلا موروني، مهرجان كوتشيلا مؤخرًا.

وظهر دي كابريو 44 عامًا وموروني 21 عامًا وهما يجلسان مع أصدقائهما، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت عارضة الأزياء الأرجنتينية تجلس بجوار ليوناردو، وهي تضع يدها خلف رأسه وتلفّها حول عنقه، بينما كان يتحدّث مع الأصدقاء.

وفي محاولة لإخفاء هويته، ارتدى النجم غطاء رأس ونظارة شمسية داكنة، فيما ظهرت كاميلا بسترة سوداء وسروال رمادي.

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وحضر الثنائي عددًا من الفعاليات البارزة معًا، بما في ذلك مهرجان "Coachella" في العام الماضي.

ومن المعروف عن دي كابريو الفائز بجائزة الأوسكار، تعدّد علاقاته النسائية بشكل كبير، لكن ظهوره العلني مع كاميلا يُشير إلى أن الاثنين أصبحا أكثر جدية.

ووفقًا لصحيفة "ويكلي ويكلي"، فإنهما في الأصل مجرّد "أصدقاء عائلة"، وكانت العلاقة بينه وبين والدة كاميلا لوسيلا سولا تعود إلى قصر آل باتشينو.

وواعد دي كابريو عارضة الأزياء كريستين زانغ على فترات متقطّعة لعدة سنوات، وعارضة الأزياء البريطانية إيما ميلر، وفي 2000، التقى عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين والتي واعدها على نحوٍ متقطع أيضًا حتى انفصالهما في 2005، كما واعد دي كابريو لاحقًا عارضة الأزياء إيرين هيثرتون من ديسمبر 2011 إلى أكتوبر 2012.