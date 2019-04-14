مصطفى العسال يكشفُ كواليس العمل مع أنغام.. ويصفُها بـ "المحاربة المجازفة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الملحنُ المصري مصطفى العسّال عن كواليس العمل مع المطربة أنغام، خاصةً أغنية "هدنة"، التي جرى العمل عليها في توقيت صعب، وهي من كلمات صابر كمال وتوزيع محمد العشري، لافتًا إلى أنّ أنغام كانت حريصة على أن تكون الأغنية باللون المصري حتى تُثبت أنّ مصر مهد الفنون.

وأشار العسال في لقاء مع "فوشيا" إلى أنّ أغنية "هدنة" من نوعية الجاز، تحتوي على شيء غربي مع لمسة شرقية، جرى تسجيلها "لايف"، وهي من الأغاني الصعبة في التنفيذ.

وأضاف أن أنغام تُركّز في العمل مع العناصر الشابة، منوهًا بأنّ ثمة أغاني سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، واصفًا المطربة المصرية بـ"المحاربة والمجازفة" التي تحبُّ الفن والموسيقى المصرية، متابعًا: "أنغام قليلة الكلام ولكن دقيقة الكلام".

‎يُشارك العسّال في ألبوم أنغام الجديد بأغنيتين، تختلفان عن بعضهما، الأولى هي "هبدأ من الآخر"، كلمات عصام حسني، وتوزيع كريم أسامة، والثانية "هدنة" من كلمات صابر كمال وتوزيع محمد العشّي.