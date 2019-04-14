زوج سميحة أيوب يلجأ لفضحها: أخفتْ زواجنا 18 عامًا لتحصل على معاش!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف المخرج المصري أحمد النحاس، عن أسرار خاصة بزواجه من الفنانة القديرة سميحة أيوب، موجهًا إليها اتهامًا بتعمُّد إخفاء زواجهما لمدة 18 عامًا، من أجل استمرار حصولها على معاش زوجها الراحل سعد الدين وهبة، نافيًا الاتهامات التي وجهت له بسرقتها والاستيلاء على أموالها، والتي حُكم عليه فيها بـ10 سنوات حبس.

ونشر "النحاس" عبر حسابه في فيسبوك، وثيقة من ورقة الزواج العرفي، مرفقها بتعليق: "وده عقد الجواز اللي هي اعترفت بيه وما طعنتش عليه وحكم بيه القاضي واتسجنت بسببه.. وبسبب شهادة الحق لبنات سعد اليتامى.. وبسبب إني طلعت حرامي وسرقت فلوسها واكتشفت ده دلوقتي وقبل ما أموت واتشاهد خلال ساعات.. هنشر آخر صور وبوست يوضحوا الموضوع رغم إني ماكنتش أحب أنشرهم".

ونفى النحاس ما قالته أيوب عن مدة زيجتهما، مؤكدًا أنه تزوجها لأكثر من 18 عامًا، وليس 28 يومًا كما قالت، حيث نشر رسالة شخصية كانت قد أرسلتها له على هاتفه الخاص، مكتوب فيها: "حبيبي أحمد.. أنت فعلا الزوج الجميل اللي أنا طلعت بيه من الدنيا.. 18 سنة مروا بسرعة.. أنا آسفه على الأيام .. أنا مش بحاول أخبيك إنما أماني عاملة إزعاج ومش عاوزاها تنتصر عليا.. بس وبحبك".

https://web.facebook.com/ahmed.elnahass.9862?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCcYN6vOU5eEDqEsrixLIcPIJ7_NVUO9lxAiFowoTK9kHgqvXzP5yBvmp_CRr5rC5nSNKq7ZmajzsQ6&hc_ref=ARQWxc7-nSiRfB2ssYCLaVoU6pnfL-IgBWwbSO6c25pdychJ7vNs0zO8V-dAQ8BlG6Y&fref=nf&_rdc=1&_rdr

ونفى النحاس اتهامه بسرقته لها، موضحًا أن جميع الشيكات كانت تصرف وتذيل بإمضائها أمام ناظريها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن البنك كان يرسل لها كشفًا شهريًا بحسابها.

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ولفت المخرج المصري، إلى أنه رفض محاولات أيوب، لإخفاء زيجتهما، وأخبرها بأنه في حال طلبه للشهادة سيدلي بما يمليه عليه ضميره وسيعترف بالزواج، وهذا ما حدث بالفعل، ثم رفع عليها قضية لإثبات زواجهما الذي تم في يناير 2000، وبالفعل تم ثبوت الزواج نظرًا لكل الإثباتات التي قدّمها، ولكن سميحة اعتبرته يعاديها لشهادته بأقوال تفيد ابنتيْ سعد الدين وهبة، وقرّرت أن تقاضيه بتهمة سرقة دفتر شيكاتها والتصرف في أموالها بصفته مدير أعمالها.

كما نشر صورًا له وهو بصحبة سميحة أيوب وابنها معهما، وصورًا أخرى له في منزلها ورسائل بينه وبين الأولى، للتأكيد على أنه كان يقيم معها في بيتها في الزمالك.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، قد عاقبت أحمد النحاس، مدير أعمال الفنانة سميحة أيوب، وزوجها السابق "عرفيا"، بالسجن المشدّد 10 سنوات، لاتهامه بالاستيلاء على 120 ألف دولار من أموالها المودعة ببنك في الزمالك.